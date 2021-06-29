Hindistan'da otomobil, Tuk-Tuk'a arkadan çaptı: 1 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Haydarabad kentinde alkollü sürücünün kontrolündeki otomobil, uzak doğu ülkelerinde şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılan bir tür motor taksi olan Tuk-Tuk'a arkadan çaptı. Kaza sonucu Tuk-Tuk metrelerce sürüklenirken, içindeki yolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi.,

Kaza Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinin Cyberabad semtinde meydana geldi. Cyberabad Polisi'nden yapılan açıklamada, 'Alkollü sürücü, aşırı hız yaparak dün sabah erken saatlerde Inorbit Mall yakınlarında motorlu taksideki bir yolcuyu öldürdü' denildi. Görüntülerde, yağmurdan ıslanmış yolda hız yapan otomobilin Tuk-Tuk'a arkadan sertçe çarptığı, çarpmanın etkisiyle Tuk-Tuk'un metrelerce sürüklendiği görüldü. Polis, alkollü sürücüye cinayet davası açıldığı belirtildi.