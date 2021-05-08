Son dakika... Hindistan'da patlama: 10 ölü

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki kireç ocağında meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Andhra Pradesh eyaletinde bulunan Mamillapalli köyündeki kireç ocağında patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, enkaz altında kalanların olabileceği belirtildi. Ayrıca patlamanın şiddeti nedeniyle komşu köylerde de hissedildiği ve patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.