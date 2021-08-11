Son dakika... Hindistan'daki toprak kaymasında can kaybı 10'a yükseldi, 30 kişi kayıp - Son Dakika

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde toprak kayması sırasında kopan kaya parçalarının otoyoldaki araçların üzerine düşmesi sonucu yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, en az 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kinnaur bölgesinde meydana gelen toprak kayması, faciaya yol açtı. Heyelan sırasında kopan kaya parçaları yoldan geçen biri otobüs olmak üzere 4 aracın üzerine düştü.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşanan faciada 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısının 10'a yükseldiği, 14 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Toprak altında kalan en az 30 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bölgedeki sınır güvenliğinden sorumlu Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) Sözcüsü Vivek Pandey ise kurtarma operasyonlarına yardım amacıyla yaklaşık 200 askerin bölgeye sevk edildiğini ifade etti. - YENİ DELHİ