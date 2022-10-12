Son Dakika | Hindistan, Gambiyalı çocukların ölümüne yol açan şurubu üreten fabrikayı kapattı - Son Dakika
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Son Dakika | Hindistan, Gambiyalı çocukların ölümüne yol açan şurubu üreten fabrikayı kapattı

12.10.2022 19:34
Son Dakika | Hindistan, Gambiyalı çocukların ölümüne yol açan şurubu üreten fabrikayı kapattı

Son dakika gündem haberine göre Hindistan, Gambiya'da onlarca çocuğun ölümüne yol açan öksürük şurubunun üretildiği fabrikayı kapattı.

Hindistan, Gambiya'da onlarca çocuğun ölümüne yol açan öksürük şurubunun üretildiği fabrikayı kapattı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Hindistan İlaç Düzenleme Kurulu, söz konusu öksürük şurubunu üreten Maiden Pharmaceuticals Limited'in, Yeni Delhi yakınlarındaki ana fabrikasında tüm üretim sürecini durdurdu.

Hindistanlı sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada, kararın fabrikada görülen eksiklik ve kusurlardan ötürü alındığını ifade etti.

Afrika'ya giden ilaçların en büyük ihracatçısı konumunda bulunan Hindistan, dünya ilaç üretiminde de 3. sırada geliyor.

69 çocuk hayatını kaybetti

Gambiya polisi, bugün yaptığı açıklamada, ülkede 69 çocuğun akut böbrek yetmezliğinden ölümünün, Hindistan'da üretilen ve ABD merkezli bir ilaç şirketi aracılığıyla ithal edilen 4 öksürük şurubuyla bağlantılı olduğunu duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Maiden tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuş, Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirtmişti.

DSÖ, ilaçların, şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda uyarmıştı.

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Kaynak: AA

Yeni Delhi, Gambiya, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hindistan, Gambiyalı çocukların ölümüne yol açan şurubu üreten fabrikayı kapattı - Son Dakika

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