Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi

18.05.2021 11:49

- Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölü Yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi Hindistan'ın Mumbai kentini vuran Tauktae fırtınası nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybederken, 200 bine yakın kişi tahliye edildi.

- Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölü

Yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi

MUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai kentini vuran Tauktae fırtınası nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybederken, 200 bine yakın kişi tahliye edildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'ı bu defa da Tauktae fırtınası vurdu. Dün ülkenin batı kıyısında karaya çıkan ve Maharaştra, Kerala, Goa ve Gujarat eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu bölgelerde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilerek, Daman ve Diu bölgelerindeki geçici sığınaklara götürüldü. Ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası, Gujarat eyaletinin kıyı köyleri ve kasabalarında çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

Fırtınanın etkisi altına aldığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hintli yetkililer, arama kurtarma çalışmaları kapsamında söz konusu bölgeye helikopter gönderildiğini bildirdi. Fırtına nedeniyle dün Bombay kıyı şeridinde sürüklenen, 273 kişi taşıyan gemiden 146 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, 127 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

Öte yandan sağlık yetkilileri, fırtına nedeniyle tıbbi oksijenin hastanelere taşınmasında aksaklık yaşanmasından endişe duyuyor.

Covid-19'dan sonra 2'nci darbe

Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentinde yaşayan Yamini Varsani, "Korona virüs salgınının halihazırdaki durumuyla bile ilgilenemiyoruz çünkü fırtına nedeniyle her şey üst üste geldi. Çok uzun bir süre elektrik kesintisi olacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Güney Asya Delegasyon Başkanı Udaya Regmi, "Bu fırtına, rekor düzeyde Covid-19 enfeksiyonları ve ölümleri ile sarsılan Hindistan'da milyonlarca kişiye korkunç bir ikinci darbe oldu" dedi.

Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi

Koronavirüs, Gujarat, Fırtına, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölüYaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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