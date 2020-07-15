Son Dakika | Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 61'e yükseldi

Son dakika haberleri: Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e çıktı.

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NDTV kanalının haberine göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı belirtilirken 3 bin 371 köyün sular altında kaldığı ve 128 bin hektarlık tarım ürününün yok olduğu bildirildi.

Eyaletten akan Brahmaputra ve 8 nehirde suyun tehlike seviyesinin üstüne çıktığı aktarılan açıklamada, Assam'ın 33 bölgesinin 26'sında 3 milyon 400 binden fazla kişinin yıkıcı sel sularından etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, sellerden etkilenen 44 binden fazla kişinin yardım kamplarına yerleştirildiği ifade edildi.

Eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarında yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapı hasar gördü.

Afetten etkilenen bölgelerde ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaziranga Milli Parkı'nın çok büyük kısmı sular altında kaldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 80'inin sel nedeniyle sular altında kaldığı bildirildi.

Orman dairesinden yapılan açıklamada, selde parktaki 66 hayvanın telef olduğu ve 170 hayvanın kurtarıldığı kaydedildi.

"Şiddetli sel" uyarısı yapılmıştı

Brahmaputra Nehri'ndeki suyun çeşitli bölgelerde tehlike seviyesini aşması üzerine Assam ve komşusu Arunaçal Pradeş eyaletinde "şiddetli sel" uyarısı yapılmıştı.

Assam'da selden en fazla etkilenen yerler Dhemaji ve Barpeta bölgeleri olurken Arunaçal Pradeş'te Pasighat ve Namsai bölgesinin alçak kesimlerinin de su altında kaldığı ifade edilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların 16 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiği belirtilmişti.

Hindistan, Assam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika
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