YENİ Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, dün gece saatlerinde, eyaletin Noney semtindeki Tupul demiryolu inşaatı alanında yaşanan heyelan sonrası 20'den fazla kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
Felakette 7 kişi hayatını kaybetti.
Kayan toprağın Ljei Nehri'nde su akışını bloke ettiği ve bölge sakinlerine olası tehlikelere karşı önlem almaları yönünde uyarı yapıldığı belirtildi.
Manipur Eyalet Başbakanı Nongthombam Biren Singh, felaketin boyutlarına ve kurtarma operasyonlarına ilişkin acil durum toplantısı yaptı.
Heyelandan demiryolu inşaatının güvenliğini sağlamakla görevli askeri personelin de etkilendiği bildirildi.
Öte yandan özellikle Assam eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde bugün itibarıyla 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 151'e çıktı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda 7 kişi öldü - Son Dakika