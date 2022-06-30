Öte yandan özellikle Assam eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde bugün itibarıyla 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 151'e çıktı.

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda 7 kişi öldü - Son Dakika

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