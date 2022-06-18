Son dakika: Hindistan ve Bangladeş'te sel ve heyelanlarda 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Hindistan ve Bangladeş'te sel ve heyelanlarda 13 kişi hayatını kaybetti

18.06.2022 13:46
Son dakika: Hindistan ve Bangladeş'te sel ve heyelanlarda 13 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre YENİ Hindistan ve Bangladeş'in çeşitli bölgelerinde şiddetli yağmurlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 13 kişi hayatını kaybetti.

YENİ Hindistan ve Bangladeş'in çeşitli bölgelerinde şiddetli yağmurlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde son bir günde meydana gelen selde en az 9 kişi öldü.

Yetkililerin açıklamasına göre, eyalette son beş gündür devam eden sel ve heyelanlardan 1,8 milyondan fazla kişi etkilendi.

108 binden fazla insan ise yardım kamplarına sığındı.

Son 24 saatte 28 ilçede sel meydana geldiği aktarılırken, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. 6 Nisan'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve heyelanlarda 54 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ile görüştüğünü belirterek, "Selden etkilenen Assam halkının güvenliği ve esenliği için dua ediyorum." dedi.

Bangladeş'te toprak kaymalarında 4 kişi öldü

Bangladeş'in güneyindeki liman kenti Chattigram'da dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Son 15 yılda kentin yüksek bölgelerinde meydana gelen toprak kaymalarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. 2007'de yaşanan en ölümcül olayda ise 127 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Hindistan ve Bangladeş'te sel ve heyelanlarda 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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