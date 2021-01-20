Son dakika... Hırdavatçıdaki yangında 4 milyon liralık zarar oluştu

GAZİANTEP'te, dün akşam saatlerinde bir hırdavatçıda çıkan, ekiplerin 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 4 milyon liralık zarar oluştu. GATEM Gıda Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Bayram Kumluca, yardım kampanyası başlatacaklarını söyledi.

GATEM Toptancılar Sitesi'ndeki hırdavatçıda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 20 itfaiye aracı, 60 personel ve sağlık ekibi sevk edildi. Çakmak gazlarından kaynaklı patlamanın yaşandığı yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında depoda bulunan ürünler büyük oranda zarar gördü.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILACAK

GATEM Gıda Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Bayram Kumluca, yangında meydana gelen zarar ile ilgili yardım kampanyası başlatacaklarını söyledi. İş yerinde toptan malzeme satışı yapıldığını anlatan Kumluca, "Yangına hemen müdahale edilmeseydi yan taraftaki esnaf da ciddi zarar görürdü. Belediye ekipleri gelip inceleme yaptılar. Burası yıkılacak mı yoksa onarılacak mı sonucu bekliyoruz. Yangında 4 milyon TL'nin üzerinde bir maddi zarar meydana geldi. Bunun karşılanması için esnafımız ile birlikte elimizden geleni yapacağız. Bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Umarım bu zararı en kısa sürede telafi ederiz. İşyeri ve malzemeler kullanılmaz durumda" diye konuştu.