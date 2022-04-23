Son dakika... Hırdavatçıdan musluk hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika
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Son dakika... Hırdavatçıdan musluk hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı

23.04.2022 13:45
Son dakika... Hırdavatçıdan musluk hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı

Son dakika haber: Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hırdavatçıdan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına takıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hırdavatçıdan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına takıldı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus semtinde bulunan bir hırdavatçının önünde bulunan sergiye yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi sergide bulunan bir musluğu rahat tavırlarla aldı. Musluğu alan şahıs daha sonra uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

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Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hırdavatçıdan musluk hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Hırdavatçıdan musluk hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika
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