Son dakika... Hırdavatçıdan musluk hırsızlığı güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hırdavatçıdan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına takıldı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus semtinde bulunan bir hırdavatçının önünde bulunan sergiye yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi sergide bulunan bir musluğu rahat tavırlarla aldı. Musluğu alan şahıs daha sonra uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA