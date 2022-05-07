Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü

07.05.2022 01:09

Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü İzmir'in Çiğli ilçesinde, araziden pulluk çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisinin peşine yeğeniyle birlikte düşen bir kişi, yakaladığı şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu.

Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, araziden pulluk çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisinin peşine yeğeniyle birlikte düşen bir kişi, yakaladığı şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu. Arbedede araya giren yeğen ise yanlışlıkla kurşunların hedefi olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği hırsızlık şüphelisi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 21.00 sıralarında Sasalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ömer Öztarla ve amcası olan A.Ö, kendilerine ait arazilerindeki çiftlik evinden pulluklarını çaldığı öne sürülen E.K.'yi fark etti. Bunun üzerine E.K.'nin peşine düşen amca ve yeğen, 45 TA 0058 plakalı aracı Doğal Yaşam Parkı önünde durdurdu. Arbedede silahına davranan A.Ö., hırsızlık şüphelisi E.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

Araya giren yeğen, kurşunların hedefi oldu

Yaşanan arbedede araya giren A.Ö.'nün yeğeni Ömer Öztarla, kafasına gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralandı. E.K. ise kolundan ve ayağından gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralanırken, olayı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, A.Ö.'yü gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Amcasının kurşunlarına yanlışlıkla hedef olan Ömer Öztarla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı öğrenilen E.K. ise daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yanlışlıkla vurduğunu söyledi

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö.'nün ilk ifadesinde, hırsızlık şüphelisi E.K.'ye ateş ederken, yeğeninin araya girdiğini ve Ömer Öztarla'yı yanlışlıkla başından vurduğunu söylediği öğrenildi. A.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürerken, Ömer Öztarla'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü
Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü
Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü
Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü

YORUMLAR
500
Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı Kazanın ardından kendisini uyaran 2 kişiye kurşun yağdırdı Son Dakika | ESENYURT'TA HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRARAK ÖLDÜRDÜ Son Dakika | ESENYURT'TA HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRARAK ÖLDÜRDÜ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı
01:13 Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi
01:11 MHP'li eski vekil Kemalettin Nalcı miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu!
00:57 Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız
00:54 Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar
00:51 Inter'den tarihi geri dönüş! Empoli'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 01:22:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsıza kurşun yağdıran amca, yanlışlıkla yeğenini vurup öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement