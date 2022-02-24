Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

24.02.2022 17:07

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kadından 2'si tutuklandı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kadından 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ikametten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen H.K, D.K. ve S.S.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. da yakalandı.

Şüphelilerden D.K'nin hırsızlık suçlarından arandığı, H.K. hakkında da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.K. ve D.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari hükümlü C.A. ise cezaevine teslim edildi.

Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı
Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı
Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

YORUMLAR
500
Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Ünlü futbolcular Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler!
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 17:14:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement