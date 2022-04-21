Son dakika... Hırsızlık suçlarını aydınlatan polisler ödüllendirildi - Son Dakika
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Son dakika... Hırsızlık suçlarını aydınlatan polisler ödüllendirildi

21.04.2022 22:37
Son dakika... Hırsızlık suçlarını aydınlatan polisler ödüllendirildi

Son dakika haberi... Zonguldak'ta otomobil hırsızlığının faillerinin yakalanarak tutuklanmasının ardından örnek çalışma sergileyen polis memurları İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Zonguldak'ta otomobil hırsızlığının faillerinin yakalanarak tutuklanmasının ardından örnek çalışma sergileyen polis memurları İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Edinilen bilgiye göre il merkezinde 5 ayrı işyeri ve otomobilden malzeme çaldıkları ortaya çıkan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçun aydınlatılmasının ardından çalınan malzemeler işyeri sahibine teslim edildi. Ekipler yaşanan hırsızlık olayının ardından bu kez de Çaydamar Mahallesi'nden otomobil çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevre kameraları tek tek incelendi. Plaka tanıma sistemi kayıtları üzerinden yapılan titiz çalışma üzerine çalınan araç Ankara'da tespit edildi. Olayın faili 5 şüpheli ise getirildikleri Zonguldak'ta çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç ise hasarsız bir şekilde sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, titiz çalışmalarla her iki suçun da aydınlatılmasında emeği geçen personelleri ödüllendirdi. Polis memurlarını tebrik eden Aktaş, başarılarından dolayı hediye takdim etti. Hırsızlık ve suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. - ZONGULDAK

Son dakika... Hırsızlık suçlarını aydınlatan polisler ödüllendirildi
Son dakika... Hırsızlık suçlarını aydınlatan polisler ödüllendirildi

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Zonguldak, Hırsızlık, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hırsızlık suçlarını aydınlatan polisler ödüllendirildi - Son Dakika


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