DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16
Hırsızlık şüphelilerine maske cezasıBURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazarda esnafları tırnakçılık yönetimiyle dolandıran 3 kadından kimse şikayetçi olmayınca şüphelilere polis tarafından maske cezası uygulandı.
Hırsızlık şüphelilerine maske cezası
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazarda esnafları tırnakçılık yönetimiyle dolandıran 3 kadından kimse şikayetçi olmayınca şüphelilere polis tarafından maske cezası uygulandı.
Olay, saat 13.30'da İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan pazarda meydana geldi. 3 kadın şüpheli, tezgahlardan alışveriş yapıp, esnaflarından dalgınlığından yararlanarak para vermeden uzaklaştı. Bir esnaf bu durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını da yakaladı. Esnaflar şikayetçi olmayınca, polis ekipleri A.C.(45), B.C.(30) ve C.C.'ye(18) maske kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 700 TL cezai işlem uyguladı.
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