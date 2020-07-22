Son dakika... Hırsızlık şüphelisi bekçilere takıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli çarşı ve mahalle bekçilerinin kontrolünde yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Caddesi üzerinde devriye gezen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri saat 00.00'da şüphelendikleri bir kişiden kimlik istediler. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelinin İ.A. olduğu, hırsızlık suçundan Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli görevli bekçiler tarafından adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi İ.A. yarın hakim karşısına çıkacak. - AYDIN