Son dakika! Hırsızlık ve silahlı yağma suçlarıyla ilgili 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ladik, Canik ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık ve silahlı yağma suçlarıyla ilgili 3 şahıs yakalandı.

Ladik ilçesi Daldere Mahallesi'nde 15 Ağustos tarihinde 1 şahsa ait tarla içerisinde bulunan 3 metre uzunluğunda 8 adet sulama borusunun çalınması olayı ile ilgili mahallede bulunan güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucu tespit edilen 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile aracında arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde şahıs çalmış olduğu sulama boruları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi'nde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlarında hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüpheli 1 şahıs hırsızlık olayında kullandığı araç ile birlikte 16 Ağustos günü Tekkeköy ilçe merkezinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 40 litre kapasiteli 33 adet boş bidon ve 6 metre uzunluğunda 2,5 santimetre hortum ele geçirildi. Şüpheli çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak Samsun İlkadım T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kavak ilçesi Tatamuslu Mahallesi nüfusuna kayıtlı 'silahlı yağma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 17 Ağustos tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı gün çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak Samsun İlkadım T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN