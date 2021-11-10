Hırsızlık yaparken kameraya görüntüleri yansıyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilerek, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 yaşındaki M.Ş. tutuklandı. Şüphelinin bir eve girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bu yıl içerisinde farklı tarihlerde 4 ayrı adresten ziynet eşyaları, nakit para, cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli teknolojik ürünler çalınması olaylarına ilişkin çalışma yaptı. Yapılan güvenlik kamera görüntü incelemeleri sonucu; 28 Ağustos günü gerçekleşen evden hırsızlık olayında şüphelinin, kameraya yakalandığı anlaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre evi gözetlediği, ses çıkarmamak için ayakkabılarını çıkararak eve girdiği, evden çantayla çıktığı, nakit paraları aldıktan sonra çantayı çöp konteynırına atarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Kimliği tespit edilen M.Ş. dün yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 4 ayrı evden hırsızlık işlemi yapılan M.Ş. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.