Son dakika! Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın dövülerek öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın dövülerek öldürüldüğü anlar kamerada

31.03.2022 19:40

Son dakika haber: Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın dövülerek öldürüldüğü anlar kameradaİSTANBUL Maltepe'de bir otomobili çalmaya çalıştığını iddia ettikleri genci döverek öldürmekten gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7 kişi serbest kaldı.

Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın dövülerek öldürüldüğü anlar kamerada

İSTANBUL Maltepe'de bir otomobili çalmaya çalıştığını iddia ettikleri genci döverek öldürmekten gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7 kişi serbest kaldı. Maktulün dövülerek öldürüldüğü anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde 26 Mart'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Besim K.'ya ait park halindeki otomobilin alarmı çalmaya başlayınca mahalle sakinleri ve araç sahibi dışarı çıktı. Vatandaşlar aracı çalmak istediği iddia edilen Çetin Gül'ü kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu yaralanan Gül, 8 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli C.A. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, şüpheliler N.K., B.K., C.K., O.K. ve M.Ç. ise 'imza atma' ve 'İstanbul il sınırları içerisinden çıkmamak' şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gül ailesinin avukatı Anıl Kesikbaş, "Olay 26 Mart gecesi saat 02.00 sularında oluyor. Müvekkilimizin çocukları olan Çetin Gül bir hırsızlık olayı ile ilgili iddia edildiği üzere öldürülüyor. Olaya ilişkin kamera görüntüsü var. Bu kamera görüntüsünde görüleceği üzere 4-5 kişi defalarca Çetin Gül'e vurarak öldürüyor. Mahkeme bunu görmesine rağmen herhangi bir şekilde haklarında tutuklamaya yönelik bir işlem yapmıyor. Adli kontrolle serbest bırakıyor, yani bugün hakaretten tutuklanan kişiler varken adam öldürülüyor. Buna rağmen bir tutuklama işlemi gerçekleştirilmiyor. Bu karara da itirazımızı ediyoruz" dedi.

"Dosyada sadece 1 tutuklu var"

Şu an dosyada sadece bir tutuklunun bulunduğunu söyleyen avukat Kesikbaş, "8 kişi gözaltına alınmıştı, bu şahıslardan 6'sı adliye sevk edildi. 1 şüpheli tutuklandı, geriye kalan kişiler de adli kontrolle serbest bırakıldı. Serbest kalan kişiler de kamera görüntülerinde görüleceği üzere maktule vuruyor. Kamera görüntülerinde biz bu durumu tespit ettik, mahkemeye sunuldu" diye konuştu.

"'Canavarca hisle adam öldürme' suçu oluşmuştur"

Avukat Anıl Kesikbaş, "Bizim talebimiz bu şahısların tutuklu olarak yargılanması. Olayda 'kasten öldürme' suçu var, bir de 'canavarca hisle' işlenmiş. Şahısların vurmuş olduğu yumruklara bakıldığında süreklilik arz ediyor. En az 20 yumruk atmışlar. 'Canavarca hisle adam öldürme' suçu oluşmuştur. Bunun cezası kanunda da bellidir. Ağırlaştırılmış müebbettir. Yani bu kadar ağır bir yaptırım olmasına rağmen bu şahısların tutuklanmaması kamuoyunda bir infial oluşturmuştur" diyerek serbest kalan şüphelilerin tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Son dakika! Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın dövülerek öldürüldüğü anlar kamerada
Son dakika! Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın dövülerek öldürüldüğü anlar kamerada
Son dakika! Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın dövülerek öldürüldüğü anlar kamerada

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Hırsızlık, Çetin Gül, Maltepe, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın dövülerek öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika


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