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Son dakika! Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı

21.01.2022 10:40
Son dakika! Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin gizli buzlanma nedeniyle takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin gizli buzlanma nedeniyle takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hisarcık- Emet çevreyolunun 1. Kilometresinde meydana geldi. Cihan G. idaresindeki 43 ACH 008 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada yaralanan sürücü Cihan G. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonucu araçta maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Son dakika! Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika! Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Hisarcık, Kütahya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Hisarcık'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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