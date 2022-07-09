Son dakika... Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi

09.07.2022 13:24

Son dakika haberleri... Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Hisarcık- Simav karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. 43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan Burak Taşdemiraracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu. Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü. Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Hisarcık'ta feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi Son dakika 3. sayfa: Hisarcık'ta feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi Kütahya'da kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu Kütahya'da kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
12:54 Sinirli boğa kendisini tutan 7 kişiyi birden yere serdi!
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 13:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Hisarcık'ta trafik kazası: Şoför yanan araçta can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement