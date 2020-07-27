Son dakika... Hizbullah ile İsrail sınırında çatışma

Hizbullah ile İsrail güvenlik güçleri arasında Lübnan ile İsrail sınırında yer alan Şeba Çiftlikleri'nde çatışma çıktığı duyuruldu.

Lübnan kaynaklarına göre Hizbullah, Lübnan ile İsrail sınırında yer alan Şeba Çiftlikleri bölgesinde operasyon başlattı. Operasyonun, Suriye'de geçen hafta bir Hizbullah militanının İsrail tarafından öldürülmesine misilleme olduğu belirtildi. İsrail ordusuna yönelik başlatılan operasyonda, sınır bölgesinde İsrail hedeflerine saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah'ın sahip olduğu El Manar kanalı, İsrail ordusunun da Ruwaisat Al-Alam bölgesini bombaladığını duyurdu. İsrail tarafı ise söz konusu Hizbullah saldırısını, 'güvenlik olayı' olarak değerlendirdi ve vatandaşlarına evlerinde kalma çağrısında bulundu. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey İsrail'deki bir güvenlik olayından sonra, Mavi Hat boyunca İsrailli sakinlere, evlerinde kalmaları, açık alanda aktivitelerden kaçınmaları ve bölgedeki yolların kapatıldığı duyuruldu. Yeni detaylar paylaşılacaktır" denildi.

IDF KOMUTANI: GERGİN GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

İsrail medyasından Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Silahlı Kuvvetleri komutanlarından Hidai Zilberman, saldırı sonrası İsrail ordusunda can kaybı olmadığını ifade ederek, "Önümüzde gergin günler var" ifadelerini kullandı.