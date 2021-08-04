Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 1 Ağustos'ta Hizbullah yanlıları ile Lübnanlı Arap aşiretleri (Bedevi Araplar) arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin, Hizbullah'ın sahaya inmesinin iç savaş kararı anlamına geleceğini söyledi.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre Nasrallah, Şii Hüseyniye hatipleri ile buluşmasında, birkaç gün önce başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah yanlıları ile Arap aşiret mensupları arasında çıkan silahlı çatışmaya değindi.

Nasrallah, Hizbullah yanlısı 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve ordunun müdahalesiyle bölgede sükunetin hakim olduğu olaylarla ilgili şunları söyledi:

"Bizim yere akacak kanımız yok ancak düşmanın istediği yöne gitmeyeceğiz. Hizbullah'ın sahaya inmesi iç savaş kararı olurdu. Ayrıca bizimle savaşmak için silah getirenler var. Hizbullah'ı iç savaşa çekme girişimleri (2005'te suikasta kurban giden eski Başbakan Refik) Hariri ile başladı. Bununla da bir iç savaş hedefleniyor."

Lübnan'daki ekonomik krizin etkilerine değinen Nasrallah, Hizbullah yetkililerinin halihazırda İran'da bulunduğunu ve oradan kısa sürede akaryakıt ithal edeceklerini aktardı.

Nasrallah, İran'dan ilaç ithalatına da başladıklarını aktararak, İran ilaçlarını "zehir" şeklinde niteleyenlerin de bu ilaçları almamalarını söyledi.

Hizbullah yanlıları ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalarda 2 kişi ölmüştü

Başkent Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde 1 Ağustos'ta Hizbullah yanlısı Ali Şibli'nin cenazesinin geçişi sırasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bölge sakinleri olan Arap aşiret mensupları ile konvoydaki silahlı Hizbullah yanlıları arasında bir süre devam eden çatışmalarda, uzun namlulu tüfekler ve RPG roketatar kullanılmıştı.

Lübnan ordusuna bağlı birlikler kısa sürede zırhlı araçlarla bölgeye intikal ederek kontrolü sağlamış ve "silahlı kişilerin vurulacağını" duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise Şibli'nin cenaze konvoyuna Halde bölgesinde pusu kurulduğu ifade edilmişti.

Silahlı kişilerce saldırıya uğrayan konvoyda 2 kişinin hayatını kaybettiğine ve bazı kişilerin yaralandığına işaret edilen açıklamada, Hizbullah yöneticilerinin olayı tüm detaylarıyla takip ettiği vurgulanarak ordu ve güvenlik güçlerine "ivedilikle müdahale" çağrısı yapılmıştı.

Olayların fitili geçen yıl ateşlendi

Halde bölgesinde, geçen yıl Aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmaya çalışan Şii Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı gençlere tepki gösterilmişti.

Karşılıklı anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Lübnanlı "Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)" mensubu Suriyeli H.M. Ghosn ile M. Hadum hayatını kaybetmiş, Ghosn ailesinden 3 kişi de yaralanmıştı.

Geçen yıl öldürülen Ghosn'un kardeşi A. Ghosn, 31 Temmuz'da güneydeki bir düğünde Hizbullah yanlısı olarak bilinen Şibli'ye ateş açarak öldürmüş, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.