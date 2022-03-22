Hollanda Başbakanı Rutte, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Hollanda Başbakanı Rutte, Anıtkabir'i ziyaret etti

22.03.2022 16:48
Hollanda Başbakanı Rutte, Anıtkabir'i ziyaret etti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rutte, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rutte, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Rutte, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Rutte, deftere şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını onurlandırmak için yeni bir fırsatla Anıtkabir'e geri geldiğim için ayrıcalıklı hissediyorum.

Hollanda, yüzyıllardır milletlerimizi birleştiren tarihi bağlara büyük değer veriyor ve halklarımız arasındaki dostluğu sürdürmeye kararlı."

Rutte, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Hollanda Başbakanı Rutte, Anıtkabir'i ziyaret etti
Hollanda Başbakanı Rutte, Anıtkabir'i ziyaret etti
Hollanda Başbakanı Rutte, Anıtkabir'i ziyaret etti
Hollanda Başbakanı Rutte, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda Başbakanı Rutte, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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