Son Dakika: Hollanda'da Floyd cinayeti protesto edildi - Son Dakika

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi, Hollanda'da protesto edildi.



ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd eylemleri ülke sınırlarını aşarak, Avrupa'ya sıçradı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Floyd cinayetini ve artan polis şiddetini protesto etti. Protestocular, Avrupa'da artan ırkçılığa ve polis şiddetine de dikkat çekti. Eylemciler, "Siyahi insanları öldürmeyi bırakın", "Siyahi insanların hayatları da önemli", "Sessizlikte bir şiddettir" yazılı pankartlar taşıdı.



Protestoyu organize edenlerden Linda, "Bugün burada iki sebepten dolayı bulunmamız çok önemli. Öncelikle Surinamlıların kölelikten kurtulduğu günü anmak için buradayız. Şimdi Amerika'da gördüğümüz şey aslında bütün dünyada sistematik olan bir şey, Afrika kökenine sahip olan herkese sürekli baskı yapılıyor. Eskiden köle olarak kullanılıyordu, şimdi ise baskı görüyorlar. Benim bugün burada bulunmamın sebebi bu. Bu insanlara yapılanlar karşısında olduğumu göstermek için buradayım ve aslında bu sadece Afrika kökenli olanlar için değil. Herkesin burada olmasını bekliyorum. Her türlü şiddetin ve baskının altında olan herkes için buradayım. Bunu birlikte yapmalıyız, birlikte burada olmalıyız" dedi.



Protesto gösterisine katılan Lieve adlı kadın ise, "Benim gibi beyaz tenli Hollandalıların burada bulunması çok önemli. Şimdi belki Floyd'un ölümünden dolayı buradayız fakat aslında üzerinde durmamız gereken en önemli konu Hollanda'daki kurumsal ırkçılıktır. Bu konuda mutlaka bir değişiklik gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Hollanda'da 1 Haziran, 1863 yılında kaldırılan köleliği anma günü olarak kutlanıyor. - AMSTERDAM