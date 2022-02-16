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Son Dakika | Honduras eski Devlet Başkanı Hernandez gözaltında - Son Dakika

Son Dakika | Honduras eski Devlet Başkanı Hernandez gözaltında

16.02.2022 10:22
Son Dakika | Honduras eski Devlet Başkanı Hernandez gözaltında

Son dakika haberleri: Orta Amerika ülkesi Honduras'ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Honduras eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in iadesini talep etmesinin ardından polis, Hernandez'in başkent Tegucigalpa'daki evine baskın düzenledi. Hernandez, baskın sırasında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla kelepçelenerek gözaltına aldı.

Hernandez, geçtiğimiz yıl ABD'de müebbet hapis cezasına çarptırılan kardeşi Tony Hernandez'in de yer aldığı uyuşturucu kaçakçılığı çetesine karışmakla suçlanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için elinden gelen her şeyi yaptığını savunmuş ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi sırasında ABD hükümetinin de desteğini almıştı. Ancak geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, Hernandez'in uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı yolsuzluk iddiaları nedeniyle ABD'ye girmesi yasaklanan kişiler listesine eklendiğini açıklamıştı.

Juan Orlando Hernandez, 2014'den 2022 Ocak ayına kadar Honduras Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. - HONDURAS

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Orta Amerika, Uyuşturucu, Honduras, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Honduras eski Devlet Başkanı Hernandez gözaltında - Son Dakika


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