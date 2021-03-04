Son dakika! Hong Kong'da 47 muhalifin yargılandığı davada, 15 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi - Son Dakika

Son dakika! Hong Kong'da 47 muhalifin yargılandığı davada, 15 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

04.03.2021 19:55
Son dakika! Hong Kong'da 47 muhalifin yargılandığı davada, 15 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik kanununu ihlal etmek ve hükümeti yıkmaya çalışmakla suçlanan 47 muhalifin yargılandığı davada, mahkeme 15 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik kanununu ihlal etmek ve hükümeti yıkmaya çalışmakla suçlanan 47 muhalifin yargılandığı davada, mahkeme 15 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, 4 gündür süren duruşmaların ardından 15 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın temyize götürüleceği belirtilirken, 47 muhalifin temyiz süreci sonuçlanana kadar gözaltında tutulacağı bildirildi.

Bölgede 2020'de gayri resmi bir seçim organize ederek bu seçime katıldığı belirtilen ve ulusal güvenlik kanununu ihlal etmekten 28 Şubat'ta tutuklanan sanıkların avukatlarından bazıları kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmuştu.

Söz konusu 47 muhalifin tutuklanarak yargılanması, ulusal güvenlik kanununun yürürlüğe girmesinden bu yana muhaliflere yönelik en geniş çaplı operasyonlardan biri olarak görülüyor.

ABD, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Çin hükümetine, yargılanan muhaliflerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuş, Pekin yönetimi ise iç işlerine karışılmaması gerektiğini savunarak, Hong Kong yerel hükümetini kararlılıkla desteklediğini belirtmişti.

Muhaliflerin davasının başlamasının akabinde Hong Kong'daki demokrasi yanlıları mahkemenin önünde gösteri düzenleyerek yargılananlarla dayanışma içinde olduklarını açıklamıştı.

İngiltere, ABD, Kanada ve bazı AB üyesi ülkelerin diplomatik temsilcileri de göstericilere eşlik etmişti.

Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hong Kong, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hong Kong'da 47 muhalifin yargılandığı davada, 15 kişinin kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi - Son Dakika


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