Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin yaşlı bir sakini, yağmurdan korunmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için alınan tükürük örneklerinin bulunduğu kutuyu kullandı.

South China Morning Post'un haberine göre, 82 yaşındaki Hong Konglu, Po Ning Caddesi'nde ayakta tedavi gören hastalara bakan bir klinikten çaldığı, içinde boğazdan alınan tükürük örneklerinin bulunduğu kutuyu şemsiye gibi kullandıktan sonra yakındaki bir park yerine attı.

Klinikte kutunun ortadan kaybolduğunun fark edilmesi üzerine kontrol edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, yaşlı adamın klinikten kutuyla çıktığı tespit edildi.

Kutu polis tarafından yakındaki bir park yerinde bulunurken, yaşlı adam hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kutudaki tükürük örneklerini verenlerin yeniden test edilmek zorunda kalacağı ifade edildi.

Hong Kong'da salgının yayılmasına yol açan sessiz taşıyıcıları tespit etmek amacıyla hafta başında kitlesel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi kampanyası başlatılmıştı.