Son dakika haber: Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasını ihlal eden 53 kişiye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasını ihlal eden 53 kişiye gözaltı

06.01.2021 11:07
Son dakika haber: Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasını ihlal eden 53 kişiye gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi: Hong Kong'da demokrasi yanlıları ve bir ABD'li avukatın aralarında bulunduğu 53 kişi, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri şüphesiyle sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Hong Kong'da demokrasi yanlıları ve bir ABD'li avukatın aralarında bulunduğu 53 kişi, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri şüphesiyle sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde geçtiğimiz yıl kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında sabah saatlerinde demokrasi yanlısı isimlere ve bir ABD'li avukatın ofisine polis tarafından baskın gerçekleştirildi. Yapılan geniş çaplı operasyonda yaşları 23-64 arasında değişen 45'i erkek ve 8'i kadın toplam 53 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı işleminin odağında 2020 yerel seçimleri öncesinde yapılan resmi olmayan ön seçimler bulunuyor. Şüphelilerin parlamento için resmi olmayan ön seçimlere katılarak ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri belirtildi.

Hong Kong Güvenlik Sekreteri John Lee yaptığı açıklamada, söz konusu ön seçimlerin "yıkıcı, baltalayıcı" olduğunu ifade etti. Lee, operasyonun ön seçimde rol alan sadece "aktif unsurları" kapsadığını ve seçmenleri etkilemeyeceğini söyledi. "Plan öylesine yıkım oluşturmaktadır ki başarılı olursa bütün olarak topluma ciddi zararlar verecek" diyen Lee, "sözde ön seçimi" düzenleyenlerin Yasama Meclisinde çoğunluğu kazanmanın yanı sıra sokaklarda büyük çaplı isyanları harekete geçirerek yıkıma neden olacağını ifade etti. Lee söz konusu kişilerin "Hong Kong hükümetini baltalamaya" çalıştıklarını savunarak bu nedenle bugün polisin harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ABD'Lİ AVUKAT DA VAR

Yaklaşık bin polisin katılımıyla yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında 3 sivil parti üyesi, 7 Demokrat Parti üyesi, 21 muhalif ilçe meclis üyesi, 13 muhalif aday, 2 akademisyen, ABD vatandaşı insan hakları avukatı John Clancey olduğu belirtildi. Gözaltına alınan isimlerden bazıları James To, Lam Cheuk Ting, Lester Shum, Benny Tai olarak açıklanırken, Tai ön seçimlerin başlatıcıları arasında yer alıyor. Clancey ise Asya İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyor.

ABD'DEN GÖZALTI İŞLEMİNE TEPKİ

ABD'de yeni başkan seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Demokrasi yanlılarının tutuklanması, evrensel haklarını cesurca savunanlara yönelik bir saldırıdır. Biden-Harris yönetimi, Hong Kong halkının yanında ve Pekin'in demokrasi üzerindeki baskısına karşı duracak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çin Komünist Partisi'nin yürürlüğe koyduğu yeni Ulusal Güvenlik Yasası ile ayrılıkçılar ve demokrasi yanlıları, söz konusu suçları işlemeleri 3 yıldan müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılabilecek. Ulusal Güvenlik Yasası merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor.

(İHA)

Son dakika haber: Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasını ihlal eden 53 kişiye gözaltı
Son dakika haber: Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasını ihlal eden 53 kişiye gözaltı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Yasası, Hong Kong, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Hong Kong'da ulusal güvenlik yasasını ihlal eden 53 kişiye gözaltı - Son Dakika


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