Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. - ERZURUM

Kaza, sabah saatlerinde Horasan- Kars karayolu Şerefiye Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Erzurum istikametinden Horasan Şerefiye Mahallesi istikametine seyir halindeki Murat Avcı yönetimindeki otomobil Kars istikametinden Horasan İstikametine seyir halindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada herhangi yaralanma meydana gelmezken kaza ucuz atlatıldı.

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