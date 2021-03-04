Son Dakika | Hrant Dink davasında yarın karar günü - Son Dakika

Son Dakika | Hrant Dink davasında yarın karar günü

04.03.2021 20:07

Son dakika haberleri: Hrant Dink davasında yarın karar günü Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada yarın karar bekleniyor.

Hrant Dink davasında yarın karar günü

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada yarın karar bekleniyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada 14 Aralık 2020 tarihinde duruşma savcısı, 68 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını dava dosyasına sunmuştu.

Savcılık mütalaasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 sanığın hakkında yakalama kararının bulunduğunu kaydederek, dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.

Yılmazer'e ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savcılıkça hazırlanan mütalaada, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep edilmişti.

Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl

Sanık Ramazan Akyürek'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.

Sanık Ali Öz'e tutuklama talebi

Sanık Ercan Gün'ün, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını isteyen savcılık, sanık Ali Öz'ün 'kasten öldürme' ve 'anayasayı ihlal' suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyerek tutuklanmasını talep etmişti.

Savcılık mütalaasında, 11 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatını, yargılama aşamasında hayatını kaybeden sanık Şeref Ateş'in ise davasının düşürülmesini istemişti.

Mütalaanın sunulmasının sonrasında mahkeme, sanıkların sırayla savunmalarını almıştı. Duruşmalarda söz alan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetmişti ve beraatlarını talep etmişti.

Sanıkların son sözleri sorulacak

Sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından 10 Şubat günü görülen 129'uncu celsede Hrant Dink ailesinin avukatları beyanda bulunmuş ve sanıkların cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerinin sorulacağını ve davanın karara bağlanacağını belirterek, tutuklu ve başka suçtan tutuklu sanıkların SEGBİS ile duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 5 Mart'a ertelemişti.

Yarın görülecek olan 130'uncu celsede davanın karara bağlanması bekleniyor.

Son Dakika | Hrant Dink davasında yarın karar günü
Son Dakika | Hrant Dink davasında yarın karar günü
Son Dakika | Hrant Dink davasında yarın karar günü
Son Dakika | Hrant Dink davasında yarın karar günü

Ağırlaştırılmış Müebbet, Agos Gazetesi, Hrant Dink, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hrant Dink davasında yarın karar günü - Son Dakika


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