Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı.
Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı.
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1.06.2020 03:53:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika