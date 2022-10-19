Son Dakika | Hsk, Bin 971 Hâkim ve Savcının Bir Üst Dereceye Yükselmesine Karar Verdi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda bin 971 hakim ve savcının bir üst dereceye yükselme hakkı kazandığını duyurdu.

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan HSK kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, bin 971 hakim ve savcı bir üst dereceye geçme hakkı kazandı.

HSK kararlarında yer alan, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.