Son dakika... HSK'nin, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi yayımlandı - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerini kapsayan müstemir yetki kararnamesiyle, bölge adliye mahkemelerinde 13, bölge idare mahkemelerinde 2 dairenin faaliyete geçirilmesi, Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin ise faaliyetinin durdurulması kararlaştırıldı.

HSK Birinci Dairesince, Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemeleri Daire Başkanları ve Üyelerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi çalışmaları tamamlandı.

Kurulun internet sayfasında yayımlanan kararnameyle bazı dairelerdeki hakimlerin görev yerleri değişti, ayrıca bölge adliye mahkemelerinde 13 dairenin, 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.

Bu daireler şöyle sıralandı:

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 50. Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 51. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, Van Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi ve Van Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi.

Bir dairenin faaliyeti durduruldu

HSK'nin, bölge idare mahkemeleri daire başkanları ve üyelerini kapsayan kararnamesinde ise Bursa Bölge İdare Mahkemesinin 1 Eylül, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin ise 12 Temmuz'da faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldı.

Kararnamede ayrıca, Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin 2 Temmuz itibarıyla faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.