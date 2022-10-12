İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi HSK'nin Yargıtay'a seçtiği 10 üye arasında yer aldı - Son Dakika
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İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi HSK'nin Yargıtay'a seçtiği 10 üye arasında yer aldı

12.10.2022 11:53

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca (HSK) boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçilen 10 yeni üye arasında 2020 yılında İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK), boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Bu kapsamda Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi.

10 YENİ ÜYE BELİRLENDİ

Buna göre HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, Hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

ŞEHİT EŞİ DE ÜYELER ARASINDA

Hakim Emine Erdoğan, aynı zamanda 2020 yılında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi.

İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi HSK'nin Yargıtay'a seçtiği 10 üye arasında yer aldı
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Yargıtay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi HSK'nin Yargıtay'a seçtiği 10 üye arasında yer aldı - Son Dakika
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