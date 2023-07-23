Son Dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına saldırıda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

23.07.2023 16:02

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, il başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldürmüştü. Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Türkiye, dün HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında yaşanan korkunç saldırıyı konuşuyor. Bıçakla binaya girip il başkanı Salih Demir'i yaralayan, il sekreteri Sacit Pişgin'i ise öldüren 71 yaşındaki A.S tutuklandı. Pişgin ise bugün son yolculuğuna uğurlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, il başkanı Salih Demir'i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i öldürmüştü. Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Son Dakika! HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i ise öldüren saldırgan tutuklandı

DEMİR'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada hayatını kaybeden Pişgin toprağa verilirken, il başkanı Salih Demir'in ise tedavisi Adana Şehir Hastanesinde devam ediyor.

Son Dakika! HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i ise öldüren saldırgan tutuklandı

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi bugün toprağa verildi. Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vali Süleyman Elban ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Dakika! HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i ise öldüren saldırgan tutuklandı
Sacit Pişgin
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Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına saldırıda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına saldırıda bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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