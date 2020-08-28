Son Dakika: Hudut hatlarında kaçak av silahı, sigara ve ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında kaçak av silahı, sigara ve ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartalları"nın sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hakkari, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 45 pompalı tüfek, 85 av tüfeği, 15 kurusıkı tabanca, 23 bin 980 paket sigara ve 1933 kutu tıbbi ilaç ele geçirilmiştir." bilgisine yer verildi.