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Son dakika haber | Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2)

02.02.2022 21:29
Son dakika haber | Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2)

Edinilen son dakika haberine göre Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2)BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin hudut karakoluna havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için başsağlığı dileğinde bulundu.

Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin hudut karakoluna havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajda Bakan Akar, şöyle dedi: "Kahraman silah arkadaşımız, 2 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: ANKARA,


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Hulusi Akar, Şırnak, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu (2) - Son Dakika


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