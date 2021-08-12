Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin zam teklifine ilişkin "Rakamlar beklentimizi karşılamıyor" dedi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi belli oldu - Son Dakika

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu

ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı