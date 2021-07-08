Son dakika: Hükümet kamu işçileri içi zam teklifini sundu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi

İşçilere yapılacak olan zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin lira fazlasını talep etti. Şu anda 3.750 olan brüt ücretin, 4. 800 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise zam teklifiniTürk-İş ve Hak-İş temsilcilerine iletti. Hükümetin teklifi brüt 3.577 TL ile 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3.750 TL ile 4 bin TL arasında maaş alanlara 60 TL seyyanen zam oldu.

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