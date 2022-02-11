HURÇLARIN İÇERİSİNDEN 115 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

KOCAELİ'de, hafif ticari araçta hurçların içerisine konulan 110 kilo 260 gram skunk, 4 kilo 740 gram esrar olmak üzere 115 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir hafif ticari aracı takibe aldı. Durdurulan hafif ticari aracın içerisinde hurçlar görüldü. Hurçlar açıldığında içerisinde 185 paket halindeki 110 kilo 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilo 740 gram esrar olmak üzere 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.