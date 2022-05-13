Son dakika... Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli, kaza yaptıkları araçta yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli, kaza yaptıkları araçta yakalandı

13.05.2022 12:59
Son dakika... Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli, kaza yaptıkları araçta yakalandı

Son dakika haberine göre Bolu'nun Gerede ilçesinde hurda hırsızlığı yaparken polis ekiplerinin operasyon yaptığı 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları otomobille kaza yaptıktan sonra yakalandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde hurda hırsızlığı yaparken polis ekiplerinin operasyon yaptığı 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları otomobille kaza yaptıktan sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Oto Sanayi Sitesi'nde arka arkaya hırsızlık olaylarının yaşandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgeyi gözlem altına alan ekipler, dün gece saatlerinde sanayi sitesindeki hurdalıklarda şüpheli 2 kişinin olduğunu fark etti. Ekipler, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden 2 şüpheli, olay yerine geldikleri otomobille kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamacada kaza yapan hırsızlık şüphelileri polis ekipleri tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - BOLU

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Hisarcık, Gerede, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli, kaza yaptıkları araçta yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli, kaza yaptıkları araçta yakalandı - Son Dakika
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