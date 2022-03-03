Son Dakika | Hurda deposunun patlama anı kameralarda - Son Dakika
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Son Dakika | Hurda deposunun patlama anı kameralarda

03.03.2022 00:57
Son Dakika | Hurda deposunun patlama anı kameralarda

Son dakika haberlerine göre Bursa'da 2 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 2 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Patlamayla birlikte olay yeri savaş alanına dönerken, can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz kaçağından kaynaklandığı iddia edilen patlamada, yan dükkandaki çay ocağı sahibi R.Ü. ve çay söylemeye gelen D.C. yaralandı. Depoda o esnada kimsenin olmaması büyük faciayı önlerken, patlamayla birlikte ortalık savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri başka bir patlamanın veya yangının çıkmaması için gerekli çalışmayı yaptı. Sağlık ekipleri ise, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, patlamanın yaşandığı dükkanın karşısındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan patlama saniye saniye gözler önüne serilirken, alev topuna dönen dükkanda can kaybının yaşanmaması sevindirdi. - BURSA

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Son dakika haber... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI Son dakika haber... BURSA'DA HURDA DEPOSUNDA PATLAMA; 3 YARALI Hurda deposunun patlama anı kameralarda Hurda deposunun patlama anı kameralarda

Osmangazi, Patlama, Savaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hurda deposunun patlama anı kameralarda - Son Dakika


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