Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı

28.04.2022 19:30
Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde eski bir fabrika binası ve çevresinde demirleri sökülerek çalan 3 şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde eski bir fabrika binası ve çevresinde demirleri sökülerek çalan 3 şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çukur Mahallesi'nde bulunan eski bir fabrika binası ve çevresinde akılları durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 3 şahıs, kaçmaya çalıştıkları esnada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerin, olay yerinde çaldıkları 1 adet hurda çamaşır makinesi, 4 adet demir kapı, 2 adet buzdolabı ile çeşitli hurda demir malzemelerini ise çalmak üzere yerlerinden söktükleri ve 2 otomobile yükledikleri jandarmanın titiz çalışması sonucu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dahilinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı
Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı

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Hırsızlık, Zonguldak, Jandarma, Fabrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hurda hırsızlarını jandarma suçüstü yakaladı - Son Dakika


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