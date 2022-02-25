Son dakika! Hurdacılara yönelik operasyonda yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerince hurdacılara yönelik operasyonda çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi, yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ile Kepez Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği koordinesinde, maliye ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla Zeytinköy ve Yeşildere mahallelerindeki hurdacılara operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskın yapan toplam 150 kişiden oluşan ekipler, hurda deposu olarak kullanılan alanlarda detaylı arama ve inceleme yaptı. Operasyonda ruhsatsız pompalı tüfek ile çok sayıda çalıntı olduğu belirlenen malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, ruhsatsız çalışan, atık belgesi olmayan ve hırsızlık mallarını satan hurdacılara yaklaşık 2 milyon liralık ceza kesildi.

Bölgedeki kişilerin kimlik sorgusunun da yapıldığı operasyonda, bir çok iş yeri de ekiplerce mühürlendi.