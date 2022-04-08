Son dakika: Hurdalık alandaki yangın rüzgârın etkisiyle etrafa yayıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Hurdalık alandaki yangın rüzgârın etkisiyle etrafa yayıldı

08.04.2022 00:57
Son dakika: Hurdalık alandaki yangın rüzgârın etkisiyle etrafa yayıldı

Son dakika haberleri... Edirne'de hurdalık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede hurdalık alanın tamamına yayıldı.

Edirne'de hurdalık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede hurdalık alanın tamamına yayıldı. Meraklı kalabalık bir an olsun yangın alanından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde Arif Kanlıdere'nin hurdalarını depoladığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hurdalık alanın tamamına yayılan alevler paniğe neden oldu. Yükselen dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hurdaların sahibi Arif Kanlıdere, alanın etrafında bulunan çöplerin temizletilmesi için görüşme yaptıklarını, ancak çöplerin temizlenmediğini bu yüzden yangın çıkmış olabileceğini iddia etti. Bir başka vatandaş da, kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını öne sürdü. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi Yozgat'ta 2 katlı bina alevlere teslim oldu Yozgat'ta 2 katlı bina alevlere teslim oldu

İtfaiye, Edirne, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Hurdalık alandaki yangın rüzgârın etkisiyle etrafa yayıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:04:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Hurdalık alandaki yangın rüzgârın etkisiyle etrafa yayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement