Son Dakika | Husiler, Suudi Arabistan'dan açılan ateş sonucu Yemenli 2 sivilin öldüğünü açıkladı - Son Dakika

Son Dakika | Husiler, Suudi Arabistan'dan açılan ateş sonucu Yemenli 2 sivilin öldüğünü açıkladı

23.10.2020 22:29
Son Dakika | Husiler, Suudi Arabistan'dan açılan ateş sonucu Yemenli 2 sivilin öldüğünü açıkladı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan sınır muhafızlarının ateş aşması sonucu Yemen'in sınırdaki ili Saada'da 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan sınır muhafızlarının ateş aşması sonucu Yemen'in sınırdaki ili Saada'da 2 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, Yemen sınırındaki Saada iline bağlı Munebbih ilçesinde Suudi Arabistan sınır muhafızlarının ateş aşması sonucu 2 sivilin öldüğü ifade edildi.

Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Husiler, Suudi Arabistan'dan açılan ateş sonucu Yemenli 2 sivilin öldüğünü açıkladı - Son Dakika

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