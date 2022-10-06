Son Dakika | Husiler Yemenlilerin haklarını göz önünde tutarak ateşkesi uzatmayı reddettiklerini duyurdu

Yemen'deki Husiler halkın çıkarına aykırı olduğu gerekçesiyle ülkede 6 aydır süren ateşkesi uzatmayı kabul etmediklerini açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda, Husilerin sözde hükümetinde başbakanlık görevini yürüten Abdulaziz Habtur'un açıklamalarına yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Yemen'de ateşkesin uzatılmamasından Husileri sorumlu tutan son açıklamasına tepki gösteren Habtur, "Sorumsuzca ve kabul edilemez. (Yemen'deki Arap) koalisyonunun bakış açısını yansıtıyor." dedi.

Yemenlilerin haklarını göz önünde tutarak böyle bir karar aldıklarını söyleyen Habtur, "Eğer maaşların ödenmesi ve ablukanın kaldırılması aşırı talepler ise bütün dünya bizim halkımızın haklarını savunmak için aşırı olduğumuzu bilsin. Halkın hakları ve çıkarları pazarlık konusu değildir. Halkımızın hakları teslim edilmedikçe ateşkes olmayacak." ifadelerini kullandı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde "tüm çalışanların aynı yasalara tabi olduğuna" dikkati çeken Habtur, sivil ve askeri personel arasında ayrım yapmadıklarını kaydetti.

BMGK, dün yaptığı yazılı açıklamada, tüm çabalara karşın Husilerin aşırı talepleri nedeniyle Yemen'de ateşkesin uzatılamadığını belirtmişti.

Yemen'de Husilerin kontrolünde çalışan yarım milyon kişi Merkez Bankasının bölünmesi yüzünden maaş kesintisi yaşarken, Yemen hükümeti bu kişilerin maaşlarının ödenmesi için bölgeden toplanan gelirlerin Aden'deki Merkez Bankasına aktarılmasını şart koşuyor.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.