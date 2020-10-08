Son dakika: Husumetli akrabasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Husumetli akrabasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı

08.10.2020 15:53
Son dakika: Husumetli akrabasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberler: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aralarında husumet bulunan eşinin amcasının oğlu Yasin Bakay'ı (55) tabancayla başından vurarak öldüren İsmail İsen (55) tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, aralarında husumet bulunan eşinin amcasının oğlu Yasin Bakay'ı (55) tabancayla başından vurarak öldüren İsmail İsen (55) tutuklandı.

Olay, Turgutlu'nun Çampınar Mahallesi Arpalık mevkisinde yaşandı. İsmail İsen, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında aralarında husumet bulunan eşinin amcasının oğlu Yasin Bakay ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkartan İsen, tek el ateş ederek Bakay'ı başından vurup, kaçtı. Kanlar içinde kalan Bakay, silah sesini duyan çevredekiler tarafından yoldan geçen bir araçla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından cinayeti işlediği silahla jandarmaya teslim olan İsmail İsen, dün, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Son dakika: Husumetli akrabasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı
Son dakika: Husumetli akrabasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı

Turgutlu, Çampınar, Manisa, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Husumetli akrabasını tabancayla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

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