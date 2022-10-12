Son Dakika | Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1'i kadın 2 yaralı

- Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1'i kadın 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 2 kişi vuruldu.

Olay, Sunguroğlu Mahallesi eski Belediye Pasajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Yaşar K. ile Aydın K. ve Kadir K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslar Yaşar K.'yı silahla yaraladı. Babasının vurulduğunu öğrenen Behlül K.'de Sunguroğlu Mahallesi 1. Cadde üzerinde bulunan husumetlilerine ait işyerine giderek burada Perihan K.'yı bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alırken, çevrede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.