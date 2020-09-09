Son Dakika: Husumetli iki grup arasında silahlar konuştu: Yoldan geçen 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Husumetli iki grup arasında silahlar konuştu: Yoldan geçen 3 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabanca ve pompalı tüfek kullanıldı. Çıkan olayda kavganın bulunduğu yerden geçen 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, kavgaya tutuştu. Bu sırada cadde üzerinde bulunan kasap dükkanına sığınan bir kişi oradan aldığı bıçak ile kendini korumaya çalışırken karşı taraftaki şahsılar bu sefer pompalı tüfek ve tabancaya sarıldı. Silahlı kavgada ortasında kalan Mücahit Çetinkaya ve Şaban Tüt ile Afgan uyruklu Qudratullah Bık isimli 3 vatandaş yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ayağından yaralanan Şaban Tüt isimli şahsa vatandaşlar tampon yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden ellerindeki silahlarla kaçarak hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlardan alınan ifadeler doğrultusunda Yunus Emre T. isimli şahsı polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan polis toplanan kalabalığı Korona Virüs uyarısı yaparak uzaklaştırmaya çalışırken, olay yerinde ise vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi çaylarını içmeye devam ederek polislerin çalışmalarını izledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor